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  3. 'Pençe' operasyonları sonrası Terör örgütü birbirine girdi

'Pençe' operasyonları sonrası Terör örgütü birbirine girdi

'Pençe' operasyonları sonrası Terör örgütü birbirine girdi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin icra ettiği gerek Pençe-1 ve Pençe-2 operasyonları gerekse başarılı hava harekatları neticesinde PKK/KCK terör örgütünün zor durumda olduğu, bu durumun elebaşıların verdikleri talimatlara yansıdığı öğrenildi.

Saklandıkları mağaralarda/inlerde terör örgütü mensuplarının durumundan bihaber olan elebaşıların; sözde tim komutanlarının acemice hata yaptıkları, emirlerini dinletemedikleri, eylemleri iyi planlayamadıkları, kafalarının çalışmadığı eleştirisini getirerek bu yüzden genç teröristlerin önünün açılması yönünde adımlar atılması, örgütte artan firarların önüne geçmek için motivasyonu artırıcı konuşmalar ve faaliyetler yapılması, gerekirse sert tedbirler alınması ve infaz dâhil cezaların uygulanması şeklinde talimatlar verdikleri bilgisi alındı. 

"OTURDUĞUNUZ YERDEN TALİMAT VERMESİ KOLAY"

Güvenlik kaynakları tarafından terör örgütü mensuplarının “Oturduğunuz yerden talimat vermesi kolay, gelin siz yaptın da görelim.” cevaplarıyla elebaşılara isyan ettikleri, örgüt içinde korku ve panikle beraber lojistik ihtiyaçların da zirveye ulaştığı belirtildi. 

(DHA)

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