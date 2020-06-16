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  3. Pençe-Kartal'ın şifreleri… İşte Harekatın bilinmeyen yönleri…
16 Haziran 2020 Salı 18:54 | Son Güncelleme:

Pençe-Kartal'ın şifreleri… İşte Harekatın bilinmeyen yönleri…

Pençe-Kartal'ın şifreleri… İşte Harekatın bilinmeyen yönleri…

Türk Hava Kuvvetleri Irak'ın Kuzeyindeki PKK Kamplarını yerle bir etti. Operasyon hangi istihbarat bilgisi ile başladı? Harekata neden Pençe-Kartal ismi verildi? İşte son dönemin en etkili hava harekatının şifreleri…

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Pençe-Kartal Harekatı, PKK’nın Kandil'den Sincar'a taşınacağı istihbaratı üzerine planlandı. Operasyon öncesi Merkezi Irak Hükümeti’ne istihbarat bilgisi verildi.

İHA VE SİHA’LAR KRİTİK GÖREVDE…

Tüm istihbarat raporlarının ayrı ayrı değerlendirilmesinin ardından sahadan alınan bilgiler doğrultusunda hedefler insansız hava araçları ve keşif uçakları ile tek tek belirlendi.

SİVİLLER ZARAR GÖRMEDİ

Operasyonun amacı sınır güvenliğini ve bölge halkının huzurunu sağlamak olarak belirlendi. Vurulan hedeflere yakın bölgelerdeki sivillerin zarar görmemesi için özel çalışma yapıldı. Sadece Mahmur bölgesindeki terör kamplarının 40 dakika aralıksız F-16’lar tarafından vurulduğu harekat arazi şartlarının olumsuzluğuna rağmen planlanan sürede yani 58 dakikada tamamlandı.

HAREKATIN İSMİ SEMBOLDEN…

“Pençe-Kartal” 2018’de icra edilen Pençe Harekatı’nın devamı niteliğindeydi. Türk Hava Kuvvetleri’nin sembolünün kartal olması harekatın ismine ilham verdi.

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