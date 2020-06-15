Pençe-Kartal Operasyonu nerede? Pençe-Kartal Operasyonu nedir?

Milli Savunma Bakanlığı dün gece Pençe-Kartal Operasyonu'nun başladığını duyurdu. MSB yaptığı açıklamada "Pençe-Kartal Operasyonu başladı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor." dedi. Vatandaşlar, Pençe-Kartal Operasyonu ile ilgili arama yapmaya başladı. İşte Pençe-Kartal Operasyonu'nun detayları...

PENÇE-KARTAL OPERASYONU NEDİR?

MSB yaptığı açıklamada: "Irak'ın kuzeyinde teröristlerce üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'a hava harekatı icra edilmektedir. Harekat hudutlarımızın güvenliğini sağlamak maksadıyla uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda gerçekleşmektedir." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi, Pençe-Kartal Operasyonunu Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden sevk ve idare etti.

Pençe-Kartal Operasyonu ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edildi. Bu harekatta azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak, terör örgütünün anılan bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe indirildi.

Harekatın planlama ve icrasında, sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterildi.

MSB bu sabah yaptığı açıklamada "Uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir." ifadelerini kullandı.

PENÇE-KARTAL OPERASYONU NEREDE?

Pençe-Kartal Operasyonu, Irak'ın kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki terör yuvalarına yönelik olarak düzenlendi.