Pençe-Kaplan hız kesmeden sürüyor! 150'den fazla hedef vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başladığını duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu başladı. Kahraman Komandolarımız Haftanin’de" ifadeleri yer aldı.

İHA VE SİHA'LAR BÖLGEDE

Milli Savunma Bakanlığı “Pençe- Kartal” operasyonu ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla; Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK Helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen Komandolarımız, hava hücum harekâtıyla bölgeye intikal etmişlerdir” İfadelerine yer verdi.

PENÇE-KAPLAN OPERASYONUNDAN İLK KARELER

MSB'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kaplan Operasyonu; son zamanlarda karakol ve üs bölgelerimize artan taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurlara yönelik olarak uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız çerçevesinde icra edilmektedir." açıklamasında bulundu.



BAKAN AKAR OPERASYONU SEVK VE İDARE EDİYOR

Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu’nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde sevk ve idare ediyor.



HEDEFLER TAM İSABETLE VURULDU

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Hava hücum harekatı öncesinde bölgede konuşlu topçu birliklerimizce belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak, tam isabetle vuruldu. Pençe-Kaplan Operasyonu, planlandığı şekilde başarıyla sürüyor." denildi

BAKAN AKAR HAREKATA KATILAN BİRLİKLERİN KOMUTANLARINA TELSİZDEN SESLENDİ

Harekata katılan birliklerin komutanlarına telsizden seslenen, onları tebrik eden Milli Savunma Bakanı Akar, "Türk komandosunun gücünü her zaman gösterdiniz, o dağlarda bugün de bir kez daha göstereceğinize, daha önce yazdığınız destanları yazacağınıza inanıyoruz" dedi.

150'DEN FAZLA HEDEF VURULDU

Atışlarla bölgenin yumuşatılması sonrasında yapılan hava hücum harekatında belirlenen bölgelere komandolar karadan ve havadan sızma harekatı icra etti. Operasyonda ilk olarak tüm harekat alanı ateş altına alındı, Fırtına obüsleri ile ÇNRA'ların da kullanıldığı atışlarda 150’den fazla hedef vuruldu.