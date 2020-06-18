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  3. Pençe-Kaplan Operasyonun'da 500'den fazla hedef imha edildi
18 Haziran 2020 Perşembe 10:07 | Son Güncelleme:

Pençe-Kaplan Operasyonun'da 500'den fazla hedef imha edildi

Pençe-Kaplan Operasyonun'da 500'den fazla hedef imha edildi

Pençe-Kaplan Operasyonu'nun ilk 36 saatinde terör örgütüne ait 500'den fazla hedef, top, Fırtına obüsü, ÇNRA, SİHA ve F-16 atışlarıyla imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyi Haftanin bölgesindeki teröristlere yönelik başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu'nun geçen yaklaşık 36 saati içinde terör örgütüne ait 500'den fazla hedef top, Fırtına obüsü, ÇNRA'nın yanı sıra SİHA ve F-16'lardan yapılan atışlarla imha edildi. 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile geldiği Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi’nde sahadaki son duruma ilişkin brifing aldı. 

Video konferans yöntemi ile harekata katılan birlik komutanları ile görüşen Akar ve Komutanlar sahadaki durumu da gece boyunca yakından takip etti, talimatlar verdi.

"TSK'MIZIN TARİHİNE ALTIN BİR SAYFA EKLEYECEKSİNİZ" 

Bakan Akar konuşmasında, "Pençe-Kaplan Operasyonu'nu da başarıyla kapatıp komandonun, Kara Kuvvetlerimizin, TSK'mızın tarihine yeni bir altın sayfa ekleyeceksiniz." ifadelerine yer verdi.

Sözlerine devam eden Milli Savunma Bakanı Akar, "Pençe-Kaplan Operasyonu gayet güzel şekilde gidiyor. Aynı ciddiyet ve kararlılıkla devam edip inşallah başarılı bir şekilde bu operasyonu da sonlandıracağız." dedi.

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