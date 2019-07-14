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  3. Pençe Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 64 terörist oldu

Pençe Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 64 terörist oldu

Pençe Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 64 terörist oldu

Pençe Harekatı kapsamında bir mağarada 3 teröristin cesedi bulundu, böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 64 oldu.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda, bir mağarada 3 teröristin cesedi bulundu. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, 27 Mayıs'ta başlayan harekata ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, harekatın devam ettiği bölgedeki bir mağarada 3 teröristin cesedi bulundu. Böylece harekat kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 64 oldu.

AA

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