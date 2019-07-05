Pençe Harekatı'nda son dakika... Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.