Pençe Harekatı'nda toplam 68 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda toplam 68 terörist etkisiz hale getirilirken Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında operasyona ilişkin son fotoğraflar da paylaşıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Pençe-2 Harekâtı kapsamında; daha önce Hava Kuvvetleri tarafından da vurulmuş, bir odası kiler, iki odası kadın terörist yatma yeri olarak kullanıldığı değerlendirilen üç odalı mağara içerisinde, 2 adet Doçka uçaksavar mühimmat kutusu (40’lı paket), muhtelif yiyecek ve yaşamsal malzemeler ele geçirildi.

Mağaranın yakınındaki bir sığınakta ise 7,5 kw. jeneratör bulundu. Başka bir bölgedeki mağara içinde ise kullanıma hazır, bakımı yapılmış Doçka Uçaksavar silahı ele geçirildi. Komandolar tarafından ele geçirilen mağara, sığınak ve malzemeler kullanılamaz hale getirildi.

Pençe-2 Harekâtı kapsamında ele geçirilen mağara ve sığınaklar içerisinde kullanıma hazır, bakımı yapılmış Doçka Uçaksavar silahı ve mühimmatı ile muhtelif yiyecek ve yaşamsal malzemeler ele geçirilerek kullanılamaz hale getirildi.https://t.co/HcVaXZwqdp#MSB #TSK pic.twitter.com/CPcK3xTAPV — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 14 Temmuz 2019

Teröristlerle sağlanan temas neticesinde de biri yaralı olarak ele geçirilen olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece, Pençe Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68 oldu.