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  3. Pençe Harekatı'nda son dakika gelişmesi... İşte öldürülen terörist sayısı

Pençe Harekatı'nda son dakika gelişmesi... İşte öldürülen terörist sayısı

Pençe Harekatı'nda son dakika gelişmesi... İşte öldürülen terörist sayısı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyi Metine bölgesine düzenlenen hava harekatında 8 terörist etkisiz hale getirildi" denilirken 27 Mayıs'tan itibaren yapılan operasyonlarda 174 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi. 

Hava harekatıyla bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 8 terörist daha etkisiz hale getirilirken 27 Mayıs'tan itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 174'e yükseldi.

(AA)

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