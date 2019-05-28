Pençe Harekatı'nda dikkat çeken detay! Alabarda açıkladı

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TSK tarafından Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara harekat başlatıldı. Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı jetlerin atışlarıyla başlayan harekata komando tugayları da katıldı.

TSK’nın Hakurk bölgesine düzenlediği operasyonun teröre pençe vurma noktasında önemli olduğunu belirten Yusuf Alabarda, “Dün Hakurk’a başlatılan operasyon askeri açıdan analiz edildiğinde öne çıkan özelliği Kandil ile Türkiye, Kandil ile Suriye, Kandil ile Sincar dağı bölgeleri arasındaki terör geçişkenliğine pençe vurulmak için yapıldı. Türkiye, terörle mücadele de Irak’ın toprak bütünlüğüne saygı duyarak sahada büyük bir diplomasiyi koordine ediyor.” dedi.

Terörle mücadelede Türk sanayisinin ortaya koyduğu araçların kullanmasının terörle mücadeleye güçlü bir katkı yaptığını söyleyen Alabarda, “Bugün icra edilen operasyonda ATAK helikopterlerinin kullanılıyor olması, İHA ve SİHA’ların kullanır olması, savunma sanayinin hava kuvvetleri komutanlığının kullanılması, Mehmetçiğin yerli ve milli mücadele tüfeğiyle harekâta katılıyor olması… Terörle mücadelede güvenlik bürokrasinin geliştirmiş olduğu kapasiteyle terör örgütünün Türkiye içerisinde artık bir eylem koyabilmesinin sıfırlanışının başlangıcı diyebiliriz.”

Terör örgütünün yakın zamanda iflas edeceğine dikkat çeken Alabarda, “TSK’nın önleyici mücadele kapsamındaki stratejisiyle doğrudan orantılı silahlı kuvvetler terörle mücadelesinde ekonomik anlamda terörün kaynaklarını kurutma, siyasi anlamda terör örgütüyle paralel hareket eden siyasi oluşuma vermiş olduğu mücadele ve aynı zamanda terör örgütünün sözde lider kadrosuna yönelik geliştirmiş olduğu operasyonlarla güçlendiriyor.”

Terör örgütünün ortaya bir eylem koyabilecek durumda olmadığını söyleyen Yusuf Alabarda sözlerine şöyle devam etti:

“Kırmızı listede aranan terör örgütü üyesi elebaşları hem Türkiye’de hem de sınır ötesinde imha ediliyor. Terör örgütünün isim listesiyle aranması ve sözde lider kadrosunun imha edilmesi aynı zamanda terör örgütünün hafızasını ve taşımış olduğu değerlerin imha edilmesi anlamına geliyor. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın lider kadrosuna yönelik olarak gerçekleştirmiş olduğu bu operasyonların terör örgütünü yakın bir zaman içerisinde iflas noktasına getireceğini düşünüyorum.”