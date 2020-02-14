Pegasus kazasında akla zarar ifade! Yardımcı pilot ne demek istedi?

Pegasus uçağının yardımcı pilotu kulenin kendilerine "pas geçin ve inmeyin" talimatı vermediğini iddia etti.

Bu ifade şaşkınlığa sebep oldu.

Çünkü hava trafik mevzuatına göre kulenin, iniş hattına oturmuş bir uçağa "pas geç" deme yetkisi yok.

Ayrıca Pegasus uçağından önce pisti pas geçen 2 THY uçağına da kuleden "inmeyin, pas geçin" talimatı verilmemiş.

Kule konuşmalarının yer aldığı dokümanlara bakıldığında Pegasus uçağı pilotlarının hava şartları ve iniş hakkında yeterince bilgilendirildiği anlaşılıyor.

Yani bu durumda yardımcı pilotun ifadeleri deyim yerindeyse havada kalıyor.

Kazaya ilişkin ilk inceleme sonucunda pilotların uçuş tecrübesi, sağlık durumu ve uçağın sefere elverişlilik durumuyla ilgili her hangi bir probleme rastlanmamış olması acaba "pilotlara baskı mı yapıldı" sorusunu gündeme taşımıştı.

Yardımcı pilotun şaşırtıcı ifadeleri üzerine aynı soru bir kez daha gündeme gelmiş oldu.