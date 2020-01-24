Pazarlamacı grubu anlattı! Kriptolar itirafçı oldu

Hilal YILDIRIM

Terör örgütü FETÖ’nün 7 Aralık’ta ortaya çıkarılan Dışişleri Bakanlığı’ndaki ‘kripto’ yapılanmasında tutuklananlar itirafçı olarak etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istedi.

AKŞAM’ın ulaştığı kaynaklara göre, kripto FETÖ’cüler ifadelerinde, 17/25 Aralık 2013 kumpasları ve 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında, FETÖ’nün yuvalandığı ülkelere yönelik Dışişleri Bakanlığı’nın diplomatik girişimleri hakkında örgüte bilgi aktardıklarını anlattılar.

NASIL TESPİT EDİLDİ?

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ByLock yazışmalarını analiz ederken, Dışişleri’nde halen görevde olan bir memurun kullanıcı olduğunu belirledi. Bu kişi ile birlikte birçok Dışişleri çalışanının, örgütün Dışişleri ‘mahrem imamı’ E.Ş.’nin kurduğu ‘Pazarlamacılar’ adlı ByLock grubunda bulunduğu ortaya çıkarıldı. Kimliği belirlenen kişilerin, Riyad, Berlin ve Paris büyükelçiliklerinde görev yapanlar ile önceki yıllarda başka Avrupa ülkelerindeki elçiliklerde çalışanlar olduğu belirlendi.

‘ALMANYA İKİNCİ MERKEZİMİZ NE BİLGİ VARSA BİZE GETİR’

İtirafçılardan Türkiye’nin Sudan Büyükelçiliği 3. Katibi K.A.’nın, ifadesinde özetle şöyle söylediği öğrenildi: “Yanıma 1.80 boylarında 30 yaşında sarışın bir adam geldi. Almanya Gazetesi yazarı olduğunu söyleyerek, ‘Seni biriyle tanıştıracağım’ dedi ve beni Süleyman isimli (Avrupa ‘abisi’ Abdurrahman Serçe ) biri ile tanıştırdı. O da, Bylock’tan haberleşeceğimizi söyledi ve elçinin Alman muhataplar ile yaptığı görüşmelerin içeriği, Ankara’dan gelen talimatları kendisine iletmemi istedi. Almanya’ya çok büyük önem verdiklerini, örgütün Türkiye’den sonra ikinci merkezinin Almanya olarak düşünüldüğünü, bu nedenle de en ufak gelişmenin kendileri için önemli olduğundan bahsetti. Büyükelçinin örgüt ile ilgili yaptığı görüşmeleri Serçe’ye ilettim.”

KISMEN TAVIR ALDI

“17-25 Aralık’tan sonra Alman hükümetinin kısmen tavır alması ile örgütün maddi olarak Almanya’da zor duruma düştüğünü ve küçülmeye gittiklerini Almanya Zaman’da çalışan bir gazeteci bana söyledi.”

MİNİBÜSTE FETÖ TOPLANTISI

Mali polis ve MİT, FETÖ’nün Silivri ve Çatalca’da yeni hücre evleri oluşturduğunu ve örgütsel toplantıları seyir halindeki minibüslerde yaptıklarını tespit etti. Kamuflaj için araçta Türk bayrağı bulunduran, kameralar için güneşlikleri indiren FETÖ’cüler adım adım takip edildi. Minibüsün peşinde ikinci bir araç olduğu ve bu araçtakilerin yakalanma durumunda evlerdeki dokümanları imhayla görevlendirildikleri anlaşıldı. Düzenlenen operasyonda bölge imamı M.Ö.’nün de aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

‘PASAPORTLARINIZA EL KOYACAKLAR DİYE UYARDIM’

İtirafçı A.U.’nun ifadesinde, Ankara Keklik Pınarı’ndaki bir örgüt evinde Dışişleri’ndeki sınavlar için ‘İngilizce kompozisyon’ çalışmalarına katıldığını, bu evde ‘Avrupa abisi’ Abdurrahman Serçe’nin de kaldığını belirterek, “Dışişleri’nde ikinci katip olan Volkan Başman bize kompozisyon yazdırıyordu. Sınavdan bir hafta önce bakanlıkta sözleşmeli personel olan Abdulbaki Kaya üç tane İngilizce kompozisyon getirdi ve sınavda bunlardan birinin çıkabileceğini söyledi” dedi.

A.U., tayin tercihlerinin Dışişleri Türkiye abisi Kerim kod adlı Ekrem Şahan (Gürcistan) tarafından sorulduğunu, görüşmelere (Pakistan) ülke abisi Ünal Toşur’un da katıldığını anlattı.

‘İÇERİKLERİ SIZDIRDIM’

Aday memurken 1., 2. ve 3. katiplerle aynı sohbet grubuna dahil edildiğini anlatan A.U’nun ifadesi özetle şöyle: “Benden, Türkiye’den Pakistan’a gelen heyetlerin oluşumu, programları, FETÖ okullarına ilişkin bakanlığın gönderdiği her türlü talimat, MEB’in Pakistan’daki okul hazırlıkları, büyükelçiliğin FETÖ’ye bakışı ve Pakistan makamlarıyla görüşme içeriği, FETÖ’cülerin vizelerinin uzatılmaması için büyükelçiliğin görüşmeleri hakkında bilgi istendi. Ben de heyetlerin programları ve oluşumları hakkında bilgi verdim.”

A.U., FETÖ’ye bilgi sızdırmaya 15 Temmuz’dan sonra da devam ettiğini şöyle anlattı: “2016-2018’da Stockholm’de Emre kod adlı kişiyle görüştüm. Benden darbe girişimi sonrası yapılan diplomatik girişimler, FETÖ üyelerinin vekaletname, pasaport, kimlik yenileme gibi işlemlerine dair talimatlar, Büyükelçinin İsveç makamlarıyla darbe girişimiyle ilgili temaslarının içeriği, iltica başvuruları, iki ülke arasında üst düzey temaslardaki konular, AB nezdindeki görüşmelerin içeriği hakkında bilgi istedi. İsveç dışişlerine gönderilen ülkedeki FETÖ iltisakı kurumların kapatılmasına dair nota ve cevap notası hakkında bilgi verdim. Pasaportlarına el konulacağı konusunda uyardım.”