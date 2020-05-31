Pazarcı minibüsünde 66 kilo eroin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesi Özalp karayolu üzerindeki kontrol noktasında şüphe üzerine manifatura, tuhafiye ve tekstil ürünlerinin olduğu pazar aracı olarak kullanılan minibüsü durdurdu.

Narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan detaylı aramada, minibüsün kaportası ile yan döşemeleri arasına gizlenmiş 66 kilo eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan ve sorgusu tamamlanan minibüs sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA