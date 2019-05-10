Payitaht Abdülhamid yeni 86. bölüm fragmanı Payitaht izle 85. son bölüm TRT 1'de

Payitaht Abdülhamid 85. son bölüm izleyenler dizinin 86. yeni bölüm fragmanı hakkında araştırma yapıyor. TRT 1’de her Cuma akşamı izleyenlerle buluşan Payitaht Abdülhamid 85. son bölüm büyük heyecan yarattı. Payitaht Abdülhamid’te bu hafta; Abdülhamid kurduğu dahiyane oyunla Rothshild’i çaresiz bırakır. Rothshild Abdülhamid’in elindeki belgeleri almak için kaçırılan eski vekilleri bulmak zorundadır. Vembery Rothshild’in bu çaresizliğini kullanmaya kalkınca, Rothshild de Vembery’i ele ver. Ama ikisinin planları da, Avukat lakaplı kişinin tertibiyle alt üst olur.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 86. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak fragman yayınlandığı takdirde haberimizden izleyebilirsiniz.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Abdülhamid kurduğu dahiyane oyunla Rothshild’i çaresiz bırakır. Rothshild Abdülhamid’in elindeki belgeleri almak için kaçırılan eski vekilleri bulmak zorundadır. Vembery Rothshild’in bu çaresizliğini kullanmaya kalkınca, Rothshild de Vembery’i ele ver. Ama ikisinin planları da, Avukat lakaplı kişinin tertibiyle alt üst olur. Bu arada, İngiliz gemileri şehri bombalamak üzere yaklaşmaktadır.





Abdülhamid vakit kazandırması için Mahmut Paşa’yı vazifelendirir. Vicinio Sander’i rehin almış, Süleyman mabedinin haritasını da ele geçirmiştir. Artık Halil Halid ve Jorris’in ortak düşmanıdır. Garo ise ikisinden de habersiz kendi tertibini yapar. Bu kez çok can yakacaktır.



Şivenaz zindana atılmıştır. Kendini kurtarmak için yaptığı şeytani plan ise Bidar’ı ve tüm sarayı yasa boğacaktır. Şivenaz’ın son kurbanı kim olacak? Mahmut Paşa gemileri Payitaht’tan uzak tutmayı başarabilecek mi? Abdülhamid’in izini sürdüğü gizemli avukat kim? Abdülhamid Rotschild düellosunun galibi kim olacak?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜM İZLE - TRT 1

YENİ SEZONA TAZE KAN!

Başrollerini Bülent İnal, Özlem Conker(Bidar Kadın Sultan), Hakan Boyav (Mahmud Paşa), Selen Öztürk (Seniha Sultan), Saygın Soysal (Theodor Herzl), Ezgi Eyüboğlu (Ahsen), Can Sipahi (Şehzade Abdülkadir), Bahadır Yenişehirlioğlu (Tahsin Paşa), Gözde Kaya (Hatice Sultan), Duygu Gürcan (Naime Sultan), Eren Hacısalihoğlu (Kemalettin Paşa), Ali Nuri Türkoğlu (Emanuel Karaso), Kaan Turgut (Sabahattin), Elif Özkul (Fehime Sultan), İbrahim Kendirci (Yusuf), Aydın Sigalı (Osman Paşa), Fatih Sevdi (İzzet Paşa), Zeynep Ozan (Zülfet Kalfa)’ın paylaştığı Payitaht Abdülhamid’e ikinci sezon ile yeni isimler dâhil olacak.

Payitaht Abdülhamid’in geniş kadrosunun içinde yer alacak bu yılın yeni transferleri arasında ise: Volkan Keskin (Murad), Taner Ertürkler (Selim Paşa), Cemre Baysel (Firuze), Nik Xhelilaj (Marco), Kevork Malıkyan (Parvus), Hacı Ali Konuk (Aşçı Fadıl), Güzide Arslan (Dilşat), Leya Kırşan (Güzide), Yusuf Aytekin (Söğütlü Osman), Mehmet Sabri Arafatoğlu (Şeyhulislam), Ercüment Fidan (Lord William) gibi TV dünyasının sevilen oyuncuları yer alıyor.

YÖNETMEN, EMRE KONUK!

29 Eylül Cuma akşamı izleyicisine tekrar merhaba diyecek dizinin yönetmen koltuğunda genç ve ödüllü yönetmen Emre Konuk olacak. Konuk, projenin önemiyle ve yeni sezonla ilgili düşüncelerini şu sözleriyle açıklıyor:

“'Payitaht' projesinin, Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışını müthiş bir siyasi zekâ ile 33 yıl erteleyen Sultan Abdülhamid Han'ın yaşamını anlatması sebebiyle çok önemli bir eser olduğunu düşünüyorum. Dönem işlerindeki en önemli unsurlardan birisi de tecrübeli bir ekip ile çalışmaktır. Es Film’in Yapım tarafındaki tecrübesi yönetmen olarak işimi fazlasıyla kolaylaştırıyor. Teknik altyapı ve projenin sıhhati için tanınan imkânlar projenin kaliteli olmasının en önemli sebebi aslında. Ayrıca oyuncularımız başta olmak üzere ekipteki her arkadaşımız projenin ruhunu hissetmesi ve gerekli hassasiyete sahip olması da birimleri saatin çarkları gibi uyum içinde çalışmasını sağlıyor.”

Mücadelenin en çetini seyirciyi bekliyor…

Senaryosunu Ayça Mutlugil ve Hale Çalap’ın yazdığı, Konsept Danışmanlığını Selman Kayabaşı’nın, Tarih Danışmanlığını Naci Yorulmaz ve Orhan Osmanoğlu’nun yaptığı dizinin bu sezonunun genel hikayesine gelince:

Geçtiğimiz sezonun finaline, Sultan Abdülhamid Han’ın Osmanlı - Yunan Savaşının başladığını belirttiği sözlerinin damgasını vurduğu ve “Global Monarşi” ile verdiği savaşını izlediğimiz “Payitaht Abdülhamid” bu sezon, yeni yüzyılın perdesini aralayarak en büyük savaşını vermeye hazırlanıyor. Yeni yüzyıl başlarken acının, ümidin ve mücadelenin coğrafyası olan Payitaht’ta son cephe açılıyor. Ve mücadelenin en çetiniyle seyircisini buluşturmak üzere yola çıkıyor.

BÜYÜK SAVAŞ, PAYİTAHT İÇİN PAYİTAHT'TA!

Yeni yüzyıl başlarken acının, ümidin ve mücadelenin coğrafyasında son cephe açılıyor. Payitaht, en büyük savaşını veriyor. Sultan Abdülhamid, son iki yüzyıldır zafer kazanamayan Osmanlı'nın talihini değiştirmiş, Yunan harbini kazanmıştır. Cephede biten harp ise şimdi masada devam edecektir. Global Monarşi'nin veziri Parvus ise artık Abdülhamid'e karşı yüz yüze savaşacaktır. Hedef devlettir. Devleti ayakta tutan kıymetler baltalanmaktadır. Her kıymet bir sütun, her sütun çatıyı ayakta tutan bir güçtür. Abdülhamid ise devlet çatısını yıkmak isteyenlerin önündeki tek engeldir.

Parvus, Abdülhamid'in düşmanlarını tek cephede birleştirecek ve Osmanlı'nın yıkılışı için yıllar sürecek planı başlatacaktır. Abdülhamid ise kalkınma hamleleriyle devleti büyük savaşa hazırlamaktadır. Demir yolu hamlesinden sonra yeni yüzyıl boyunca, uğrunda savaşlar verilecek neft (petrol) hamlesini başlatacaktır Abdülhamid... Osmanlı topraklarındaki petrol arazilerinin haritalarını çıkaran Abdülhamid, hammaddeyi elinde bulunduranın yenidünyaya yön vereceğini bilmektedir. Bu değerleri korumak için de var gücüyle savaşacaktır.

Parvus sağ kolu Marco’nun önderliğinde İstanbul’un her tarafına yayılmış ajanlarla Payitahtı bitirmek için uğraşırken Abdülhamid’in sıra dışı ve başarılı hafiyesi Murad, ekibiyle beraber onlara geçit vermemek için canları pahasına mücadele verecektir.

Abdülhamid, Payitaht’ı korumak için savaş verirken hareminde kopan fırtınalardan habersizdir. Devleti ayakta tutan sütunlardan biri Hanedan-ı Osmanlı'dır. Hareme mazisinin intikamını almak için giren Firuze, düşmana Osmanlı Ailesine karşı açtığı savaşta yardım edecektir. Büyüleyici güzellikteki bu genç kadın, Bidar ve Seniha Sultan arasında bütün dengelerin yeniden alt üst olmasına neden olacaktır.

Yeni yüzyıla girerken hâkim olmak için savaşanlar, mahkum olmamak için direnenler arasında büyük bir savaş olacaktır. Bütün savaş Payitaht için, Payitaht'ın ortasında geçecektir.

Dizinin Görüntü Yönetmenliğini Ercan Işık üstlenirken, Uygulayıcı Yapımcılığını Selda Günsay, Sanat Yönetmenliğini Bekir İldem, Sanat Danışmanlığını Reza Hemmatirad, Kostüm Tasarımını Sema Gücer, Makyaj Tasarım Ayşegül Aydınlık, Saç tasarımını Serdar Karaca, Cast Direktörlüğünü Tuncay Altınoğlu, Kurgu Yönetmenliğini Caner Ertan ve müziklerini Yıldıray Gürgen üstleniyor. Dizinin Post ve Mix’ini Üs Yapım üstlenirken, Efekt ve CGI’lara Digiflame imza atıyor. .