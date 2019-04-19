19 Nisan TRT 1 yayın akışı - Payitaht Abdülhamid neden yok, yeni bölümü ne zaman?

Payitaht Abdülhamid’in bu akşam neden yayınlanmayacağı merak ediliyor. Her hafta Cuma günü yayınlanan Payitaht Abdülhamid’in bu hafta yayınlanmayacağı büyük tepki uyandırdı. Dizinin hayranları kaldırıldı mı diye düşünürken, kanal tarafından herkesi rahatlatan haber geldi. Yayın akışında yer almaya Payitaht Abdülhamid’in yerine özel bir programın yayınlanacağı öğrenildi. Payitaht Abdülhamid’in yayın tarihi ve bu akşamın yayın akışı haberimizin detaylarında…

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD BU HAFTA NEDEN YOK?

Dizinin yeni bölümü heyecanla beklenirken, 19 Nisan Cuma günü Berat Kandili münasebetiyle gerçekleşecek özel yayın sebebiyle ekranlarda olmayacak. Dizi 26 Nisan Cuma günü yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Üçüncü sezonuyla ekranlarda olan ve Cuma günlerinin rutin dizisi olmayı başaran Payitaht Abdülhamid, kısa süre içerisinde trend olmayı başarmıştı. Dizide, 33 yıl süreyle hüküm süren 2. Abdülhamid’in hayatı anlatılmakta. Es Film’in imzasını taşıyan ve Bülent İnal ve Ezgi Eyüpoğlu gibi başarılı isimlere kadrosunda yer veren dizi profesyonel ekip ve başarılı bir senaryo ile istikametine devam ediyor.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Payitaht Abdülhamid 26 Nisan Cuma günü 83. bölümü ile TRT1 ekranlarında olacak.

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:30 - Baba Candır

08:55 - 1'de Bugün

09:05 - Seksenler

11:45 - Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

13:30 - Pelin Çift İle İyi Fikir

15:30 - 1'de Bugün

15:40 - Aileler Yarışıyor

17:45 - Işığın Prensesi

19:00 - Ana Haber

20:00 - Berat Kandili Özel

22:00 - Payitaht

01:00 - Vuslat

03:30 - İyilik Kulübü

04:20 - Aileler Yarışıyor

05:25 - Işığın Prensesi

05:50 - Ömür Dediğin

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 82. BÖLÜM ÖZETİ

Abdülhamid’in sabrı taşmış ve Fuat hainine hak ettiği cezayı kesmiştir. Şimdi karşısında düşmanlıklarını ona açıkça ilan eden Rothshild ve Sabahattin vardır. Sabahattin tüm gücü ve hırsıyla Paris’te toplanacak Jön Türk kongresi için çalışmaktadır. Ancak önüne bir engel çıkar. Rotshsild’in bu engeli halletmesini bekler. Rothshsild, Abdülhamid’i köşeye sıkıştırdığından çok emindir. Ancak Abdülhamid’in ise başka bir planı vardır.

Halil Halid ve ekibi Jorris’in Payitaht’taki heroin ağını koparmak ve Cezzar’ın kanını yerde bırakmamak için harekete geçerler. Jorris truva atı gibi Halil Halidlerin arasına soktuğu oğluyla onlara tuzak kurarken, Halil Halidler de onları kendi tuzaklarına çekerler. Silahlar çekilir! Tatar, Cezzar’ın intikamını alırken, Halil Halid hiç beklemediği yerden, namlunun ucunda bulur kendini.

Seniha, Bidar’a Şivenaz hakkındaki tüm gerçeği söyleyecekken başına gelen beklenmedik bir olay herkesi çok üzecektir. Bu arada, Seniha’nın zehirlendiği ve bunu yapan kişinin Bidar’ı kaçırdığı ve Yahudi bağlantısı da deşifre olur.

YENİ SEZONA TAZE KAN!

Başrollerini Bülent İnal, Özlem Conker(Bidar Kadın Sultan), Hakan Boyav (Mahmud Paşa), Selen Öztürk (Seniha Sultan), Saygın Soysal (Theodor Herzl), Ezgi Eyüboğlu (Ahsen), Can Sipahi (Şehzade Abdülkadir), Bahadır Yenişehirlioğlu (Tahsin Paşa), Gözde Kaya (Hatice Sultan), Duygu Gürcan (Naime Sultan), Eren Hacısalihoğlu (Kemalettin Paşa), Ali Nuri Türkoğlu (Emanuel Karaso), Kaan Turgut (Sabahattin), Elif Özkul (Fehime Sultan), İbrahim Kendirci (Yusuf), Aydın Sigalı (Osman Paşa), Fatih Sevdi (İzzet Paşa), Zeynep Ozan (Zülfet Kalfa)’ın paylaştığı Payitaht Abdülhamid’e ikinci sezon ile yeni isimler dâhil olacak.

Payitaht Abdülhamid’in geniş kadrosunun içinde yer alacak bu yılın yeni transferleri arasında ise: Volkan Keskin (Murad), Taner Ertürkler (Selim Paşa), Cemre Baysel (Firuze), Nik Xhelilaj (Marco), Kevork Malıkyan (Parvus), Hacı Ali Konuk (Aşçı Fadıl), Güzide Arslan (Dilşat), Leya Kırşan (Güzide), Yusuf Aytekin (Söğütlü Osman), Mehmet Sabri Arafatoğlu (Şeyhulislam), Ercüment Fidan (Lord William) gibi TV dünyasının sevilen oyuncuları yer alıyor.