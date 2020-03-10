Patriot nedir, özellikleri nelerdir? İşte patriot ve S400 karşılaştırması

Türkiye ABD'den patriot talebinde bulundu. Haberi gören vatandaşlar patriot hakkında arama yapmaya başladı. Patriot nedir, özellikleri nelerdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. MIM-104 Patriot (Phased-Array TRacking and Intercept Of Target), ABD Raytheon Company yapımı uçaksavar füzesidir. Detaylar haberimizde.

PATRIOT ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Uçaklara olduğu kadar, taktik balistik füzelere karşı da kullanılabilmektedir. Körfez Savaşında Irak’ın elindeki Scud füzelerine karşı pek bir etkisi olmamıştır. Track Via Missile (Füze Güdüm Sistemiyle İzleme) Tam güdümlüdür. Mobil ve sâbit rampadan kullanılabilir. Çok fonksiyonlu AN/MPQ 53 radarı mevcuttur. Amerika, Körfez Savaşında, Türkiye, İsrail ve Suudî Arabistan’daki önemli sanayii merkezlerini, limanları ve diğer stratejik yerler dâhil yerleşim merkezlerini korumak için Patriot ve Hawk füze bataryalarını kullanmıştır. Bu savaşta Patriot, Hawk ve E-3 Awacs sistemleri birbirlerini tamamlayarak bölge savunması görevini yerine getirmişlerdir. Esas itibarıyla hava savunmasının sevk ve idâresini yapan Patriot atış ünitesi, diğer ana parçalardan ayrı olarak görev yapmaktadır. Normal olarak sistem bilgi koordinasyon merkezi aracı tarafından kontrol edilen bir taburda birleştirilmiş altı üniteli gruplar hâlinde kullanılmaktadır.

PATRIOT VE S400 ARASINDAKİ FARKLAR İÇİN TIKLAYIN

PATRIOT VE S400 KARŞILAŞTIRMASI

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