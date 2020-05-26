Patara'da heyecanlandıran keşif! İki heykel daha bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 Yılı'nın teması olarak belirlenen dünyaca ünlü Patara Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında, yüzlerce yıl öncesine ait iki heykel daha ortaya çıkartıldı.

Yeni bulunan heykelllerden birinin parçası üstünde Eros'un mini ayak parmakları olduğu açıklandı.

Patara'da iki yeni eser keşfi

Bu yılki kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan heykel sayısı da 10'u geçti.

Antik kentin tiyatro sahne binasında önceki hafta yapılan kazılarda da 1,57 metre boyundaki başı olmayan Roma dönemine ait heykel bulunmuştu.

Akdeniz Üniversitesi'nden Kazı Ekibi Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, yeni çıkarılan eserlerle ilgili ayrıntılı bilginin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanacağını söyledi. Eserlerin bayram sonrasında konservasyona gönderileceği belirtildi.