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'Partiyi kapatsalar da buradayız'

'Partiyi kapatsalar da buradayız'

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı evlat nöbeti devam ediyor.

Yaklaşık 4 yıl önce 18 yaşındayken kaçırılan kızı Fadime için oturma eylemine katılan anne Hatice Levent, kızının geri gelmesini istedi. Levent, “Yakalarını bırakmayacağız, yavrularımızı bize versinler” dedi. Eylemi sürdüren annelerden Emine Kaya da  “Oğlumu 5 yıl önce kaçırdılar. 20 yıl da geçse oğlum gelene kadar burada oturacağım. Burada ölüme razıyım, kalkıp gitmeye razı değilim” diye konuştu. 

HDP BİNAYI TERK ETTİ 

Diyarbakır annelerinin direnişi HDP’yi kaçırdı. İl binasını terk eden HDP’liler çalışmalarını ilçelerdeki binalarda yapma kararı aldı. Parti binasının bir süre kullanılmayacağı, güvenlik görevlileri ve nöbetçi yöneticilerin dışında partililerin binaya gelmeyeceği öğrenildi. 

 

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