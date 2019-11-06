'Partiyi kapatsalar da buradayız'

Yaklaşık 4 yıl önce 18 yaşındayken kaçırılan kızı Fadime için oturma eylemine katılan anne Hatice Levent, kızının geri gelmesini istedi. Levent, “Yakalarını bırakmayacağız, yavrularımızı bize versinler” dedi. Eylemi sürdüren annelerden Emine Kaya da “Oğlumu 5 yıl önce kaçırdılar. 20 yıl da geçse oğlum gelene kadar burada oturacağım. Burada ölüme razıyım, kalkıp gitmeye razı değilim” diye konuştu.

HDP BİNAYI TERK ETTİ

Diyarbakır annelerinin direnişi HDP’yi kaçırdı. İl binasını terk eden HDP’liler çalışmalarını ilçelerdeki binalarda yapma kararı aldı. Parti binasının bir süre kullanılmayacağı, güvenlik görevlileri ve nöbetçi yöneticilerin dışında partililerin binaya gelmeyeceği öğrenildi.