Partiniz batsın

İstanbul’un göbeği Bebek’teki ünlü bir işletmede artan vakalara rağmen skandal görüntüler kaydedildi. Doğum günü kutlaması için bir araya gelen ve ünlü isimlerin de katıldığı partide ne maske takıldı ne de sosyal mesafe kurallarına uyuldu. Alkol alan grubun masaların üstünde karşılıklı göbek attığı ve yüksek sesli müzikler eşliğinde iç içe eğlendiği, çalışanların dahi maske takmadığı görüldü. İşletmenin geçtiğimiz cumartesi günü tedbirlere uymadığı gerekçesiyle mühürlendiği buna rağmen mahkemeden aldığı ‘yürütmeyi durdurma’ kararıyla faaliyetlerine devam ettiği ortaya çıktı. Beşiktaş Kaymakamlığı, “Adli ve idari işlemler yeniden başlatılmıştır” açıklamasında bulundu.

BOĞAZ’DA DA EĞLENCE BİTMİYOR TEKNELER İÇ İÇE!



İstanbul Boğazı’nda koronavirüs tedbirleri kapmasında teknelere denetim yapıldı. Ekipler denetim yaptığı sırada, turistlerin toplu olarak teknelerdeki organizasyonlara katıldıkları görüldü. Polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri teknelerdeki kişileri; maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda ayrıntılı olarak bilgilendirdi. Yoğunluk dikkat çekti.



689 KİŞİ ZORUNLU KARANTİNADA



İçişleri Bakanlığı, 26 Eylül itibarıyla yurt ve pansiyonlarda, 2 bin 157 kişi izolasyon altında tutulduğunu açıkladı. Bunların, 689’unu izolasyon koşullarını ihlal edenler, 1.359’unu ise tarım işçileri oluşturuyor. 22 Ağustos - 26 Eylül arasında 5 milyon 958 bin 499 uygulama ve denetim gerçekleştirildi.

HES’E İHBAR YAĞDI

HES, 112, 155, 156 acil çağrı numaraları üzerilnden vatandaşlarca bildilrilen 155 bin 177 ihbarın yüzde 97,9’u kontrol edildi. Toplamda 6 milyon 110 bin 397 denetim gerçekleştirildi. 4 milyon 600 bin 409 denetim faaliyetinde izolasyona tabi tutulan 1 milyon 187 bin 3 kişinin 29 bin 692’sinin izolasyon koşullarına uymadığı tespit edildi. 69 bin 906 kişi /işletme uyarıldı, 2’nci ihlal kapsamında 23 bin 553 kişi veya işletmeye idari para cezası uygulandı. 3 veya daha fazla ihlal kapsamında 378 işletmenin faaliyetlerıi geçici olarak durduruldu.

EN BÜYÜK KURTARICI MASKELERİMİZ OLDU



“Salgın sürecindeki koruyucumuz maskeler” diyen Dr. Karakulak, bu konudaki sorumluluğun toplum kültürüne bağlı olduğunu söyledi: “Bazı ülkelerde halk maskesini takmadan sokağa adım atmazken, dünyanın birçok ülkesinde hala maskesiz dolaşan milyonlarca insan var.”



Maske takmak ‘sorumluluk’ meselesidir” diyen Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Arzu Karakulak, “Toplum kültürü maske takma davranışında önemli bir rol oynuyor” diyerek şunları kaydetti: “Asya ülkeleri kurallara boyun eğmeye, toplum içi huzuru ve uyumu korumaya, ve kısa vadeli bireysel kazanımları uzun vadeli toplum kazanımlarına feda etmeye batılı ülkelerden daha yatkındır. Bu anlamda, Türkiye birçok batılı ülkeden daha iyi bir pozisyonda. ‘Kimse maske takmıyor ise, ben neden takayım?’ düşüncesi bir sure sonra takmaktan vazgeçecektir. Psikoloji literatüründe biz buna ‘Kamusal Mülkiyet Trajedisi’ diyoruz. Ağır cezalar ise insanların tedbirleri benimsemesine engel oluyor. Bunun örneğini sokak kısıtlamalarında gördük. Cezalar çok ağır değilse, maske takan bir birey bu davranışı önemli bulduğu için yaptığına kanaat getirebilir ve maske takmayı içselleştirir.”

2 KAT ÜST ÜSTE TAKIN



Satılan maskelerin güvenilirliği konusunda endişeleri olduğunu belirten Tüketici Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili Sinan Vargı, maskenin mutlaka 3 kat olup olmadığına bakılması gerektiğini belirterek şöyle konuştu: “Tüketicilere tavsiyemiz maskeleri eczanelerden ve tıbbi malzeme satıcılarından alın. Açık alanlarda, metro, otobüs duraklarında satılan maskelerin üzerinde ‘karekod’ ve ‘TSE standardını’ göremiyorsanız o maskeleri almayın; ama mecbur kaldınız aldınız, 2 tane takın. Bir araştırma ile lazer ışığının altında insanları öksürtüp hangi partikülün hangi maske ile ne kadar yayıldığına bakılmış. En güvenli olan cerrahi maskeler, en güvensiz ise bandana ya da boyunluk olarak takıldığını gördüğümüz maskeler çıkmış.”

‘KAPALI YERDE SPOR YAPIYORSANIZ MUTLAKA MASKENİZİ TAKIN’



Doç. Dr. Fatih Karaaslan, salgın sürecinde spor salonlarında ekstra önlem alınması gerektiğini belirtti. Spor salonunun açık hava bölümünün ya da bahçesinin bulunmasına ya da bu tarz salonların tercih edilmesi gerektiğine işaret eden Doç. Dr. Karaaslan, şu uyarılarda bulundu: “Son zamanlarda yayımlanmış ciddi akademik yayınlar gösteriyor ki; Kovid-19 virüsü kapalı ortamlarda yaklaşık 3 saat kadar canlılığını koruyabiliyor. Dolayısıyla kapalı ortamda spor yaparken sosyal mesafeye dikkat ederek, bu aerosollerin bulaşıcılığını azaltmamız lazım. ‘Spor yaparken maske takmayın’ inancının tam aksine kapalı alanda spor yapılıyorsa mutlaka maske kullanılmasını tavsiye ediyorum.”

