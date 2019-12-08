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  3. 'Parkamı yere serin ambulans kan olmasın'

'Parkamı yere serin ambulans kan olmasın'

'Parkamı yere serin ambulans kan olmasın'

Suriye’de harekat bölgesinde görev yapan Erzincan acil sağlık ekibi şahit oldukları o yürek titreten anları anlattı: “Üzerimizden mermiler geçerken yaralı askerlere müdahale ediyorduk. Bir asker ‘Parkamı yere serin, ambulans kan olmasın’ diyerek tek cümle etti. Donduk, kaldık.”

Suriye’de yürütülen Barış Pınarı Harekâtı operasyonuna destek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan hastanelerde görevlendirilmek üzere gönderilen Erzincan İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı dört ekipten iki ekip görevlerini tamamlayarak Erzincan’a döndü. Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Suriye’de görev yapan UMKE ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeline başarı belgesi vererek tebrik etti. Sağlıkçılar Mustafa Erdem Ege harekât bölgesinde tanık oldukları duygusal anları şöyle anlattı: “Operasyonların tam sıfır noktasında her gün üzerimizden mermiler geçti. Hastaneye hasta götürdük hastanenin bahçesine havan mermileri düştü. Gelmemize yakın askeri konvoya saldırıda bulundurlar. Saldırıda bir komutanın kolu kopmuştu. Orada çok üzülmüştük.”

‘DUYUNCA DONDUK KALDIK’ 

“Yaralı asker arkadaşlarımız vardı. Yaralıları aldık. Askerimizin dediği tek kelime; ‘Lütfen parkamı yere serin ambulansın içerisi kan olmasın’. Biz bunu duyunca donduk kaldık. Çok şükür, Allah devletimize zeval vermesin. Ordumuz muzaffer olsun.”

Vali Arslantaş ise “Yapmış olduğunuz görev vatandaşımızın birincil kamu hizmeti. Bu bilinçle yıl içerisinde 5 dakika 45 saniye gibi kısa bir sürede hastaya müdahale etme süresine ulaştığınız için hepinizi ayrıca tebrik ediyorum. ilimizde Türkiye ortalamasının neredeyse yarısı kadar bir sürede vatandaşımızın çağrısına cevap veriliyor. Büyük başarı” dedi. 

SIĞINMACILARIN TEK DERDİ YAŞAMAK 

Tel Abyad’ta patlama sonrasında unutamadığı bir olayı anlatan sağlık personeli Zeliha İnci Kaya ise şunları ifade etti: “Biz Suruç’ta görev yaptık. Tel Abyad’ta bir patlama olmuştu oraya gittik. 8 yaşında bir çocuk getirdiler. Anne ve babasını kaybetmiş çocuk tek başınaydı. Oraya gidip geldikten sonra sığınmacıları daha da iyi anladım. İnsanların tek bir derdi var; yaşamak. Başka bir şey istemiyorlar. 18 yaşındaki bir çocuğun hayata tutunmaya çalışması beni etkiledi.” 

(İHA)


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