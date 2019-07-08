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  3. Park halindeki kamyonete silahlı saldırı! Ölü ve yaralı var

Park halindeki kamyonete silahlı saldırı! Ölü ve yaralı var

Park halindeki kamyonete silahlı saldırı! Ölü ve yaralı var

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, park halindeki kamyonete düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Albayrak Mahallesi Sulu Sokak TOKİ konutları yakınındaki bir market önünde park halindeki 45 ZA 6885 plakalı kamyonete pompalı tüfekle ateş açıldı.

Olayda aracın sürücü koltuğunda oturan Ahmet Özen (19) ile araçta bulunan ablası Gökçe Özen (20) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde, Ahmet Özen'in başına isabet eden saçmalarla olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Gökçe Özen'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda şüpheli S.G'yi (28) yakalamak için çalışma başlattı.

(AA)

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