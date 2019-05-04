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Paraguay Dışişleri Bakanı Efes'i gezdi

Paraguay Dışişleri Bakanı Efes'i gezdi

Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni, İzmir'in Selçuk ilçesindeki dünyaca ünlü Efes Antik Kenti gezdi.

Ülkesinin Ankara Büyükelçiliği'nin açılışı için Türkiye'ye gelen Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti'ni ziyaret etti. Dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte büyükelçiliği açan Bakan Castiglioni, bu sabah beraberindeki heyetle Efes'e geldi. Kenti gezen Castiglioni, Efes çıkışındaki restoranda nar suyu içti. Efes Antik Kenti'ni çok beğendiğini söyleyen Bakan Castiglioni, gösterilen konukseverlik için teşekkür etti.

(İHA)

 

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