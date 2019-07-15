Para musluğunu açık tutup darbecilere fırsat vermediler

Türkiye’nin son 18 yılda uluslararası ölçekte dikkat çeken başarı hikâyesini yasal yollardan yıkamayacağını anlayıp, hain darbe planını hayata geçiren Fetö terör örgütü ve destekçilerine gereken cevabının verilmesinde Türk iş dünyasının yanı sıra finans sektörünün önemli katkısı oldu. Piyasaları ‘hiçbir şey olmamış gibi çalıştıran, ekonomi yönetimi ile koordinasyonu tam tutan bankacılar, halkın paraya ulaşma korkusunu önledi, döviz spekülasyonuna set koydu ve tahribatın azalmasını sağladı. 15 Temmuz’u takip eden pazartesi günü, yani 18 Temmuz’da banka şubelerini açan, işlemleri aynı şekilde yürüten, hükümetin piyasaya sağladığı likidite için aracı olan, kredi musluklarını kapatmayan bankacılar o günü anlattı.

Türkiye düşmanlarından daha güçlü ve kararlıyız

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan: 15 Temmuz’da ülkemizi zor kullanarak teslim alamayacağını anlayanların birtakım ekonomik manipülasyonlara da başvurması ve finansal istikrarımızı hedef alması kaçınılmazdır. 2018 yılının ikinci yarısında, özellikle döviz kuru üzerinden ekonomimize yönelen girişimlerin temel sebebi, Türkiye düşmanlarının bu yöndeki emelleridir. Oysaki, devletimizin gerekli tedbirleri alarak ülkemizi uzun vadeli hedeflere taşıma kararlılığı çok daha yüksektir. Yeni Ekonomi Programı öncülüğünde hayata geçen yenilikçi uygulamalar bu yönde atılmış adımlardır. Bankamız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hayata geçireceği yeni ürün ve hizmetlerle Türkiye’ye değer katmaya devam edecektir.

İndirim uygulayarak ekonomiyi canlandırdık

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş: Vakıf Katılım olarak, kuruluşumuzun üzerinden henüz beş ay geçmişken karşılaştığımız bu menfur darbe girişimi karşısında ülkemiz için gerekli adımları hızla attık. Bütün finansman kalemlerinde hatırı sayılır oranlarda indirimler yaparak ekonominin canlılığını korumak için büyük bir gayret gösterdik. KOBİ’lerimiz başta olmak üzere toplumumuzun tüm kesimlerinin finansal ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılamalarını sağlamak ve yatırımcılarımızın önünü açmak amacıyla ekonomi yönetiminin devreye soktuğu tüm uygulamaların içerisinde yer aldık. Önümüzdeki dönemde de ecdadımızdan miras kalan, bizi biz yapan değerlerden asla taviz vermeyecek, kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

15 Temmuz’un amacı ilerlemeye ket vurmak

“Biz VakıfBank olarak, 15 Temmuz öncesinde de sonrasında da devletimizin yanında durduk. Ülkemize ekonomik alanda düzenlenen saldırılar karşısında milletimizden aldığımız feyzle mücadele ediyoruz. Tüm gücümüzle mücadele etmeye de devam edeceğiz. Çünkü 15 Temmuz’un amaçlarından birinin de o dönemde büyüme rekorları kıran Türkiye’nin ilerlemesine ket vurmak olduğunu çok iyi biliyoruz. 15 Temmuz destanının yıl dönümünde, Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü’nde başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere bu cennet vatan uğruna kendini feda eden tüm şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünün ilelebet süreceğini ve egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu da bir kez daha en gür sesimizle haykırıyoruz.”