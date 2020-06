Panik yok, maske ve mesafe kuralına uyarak daha iyi olacağız

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’daki koronavirüs vakaları ile ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı.

Konya’daki hastanelerin tekrar pandemi hastanesine dönüştürülmesini değerlendiren Başkan Altay, “Salgının başladığı ilk günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından şehirdeki hastaneler pandemi hastanesi olarak ilan edilmişti. Türkiye genelinde hasta sayılarının 800’lere düşmesiyle birlikte İl Sağlık Müdürlüğümüz inisiyatif alarak Beyhekim’de bulunan iki hastanemizi pandemi hastanesi ağırlıklı çalışmaya, diğer hastanelerin de normale dönmesiyle ilgili bir çalışma yürütmüşlerdi. Ama son birkaç gündür Türkiye’deki vaka sayıları iki katına çıkınca şehrimizdeki hasta sayılarında da bir artış oldu. Bundan dolayı tekrar verilen karara dönme uygulaması, tüm hastanelerimizin şikayetlere bakması ve test için gerekli verileri almasıyla ilgili bir süreç başlatıldı.” diye konuştu.

KONYA’NIN HASTANE POTANSİYELİ HASTA SAYILARINA YETECEK SEVİYEDE

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Konya’da da hasta sayısında bir artış söz konusu olduğunu ancak kriz oluşturacak bir yoğunluk olmadığını aktaran Başkan Altay, “Yoğun bakım ve entübe sayılarında da bir artış yok. Şu anda Konya’nın hastane potansiyeli hasta sayılarına yetecek seviyede. Doluluk oranlarımızda herhangi bir sorun yok. Ama biz kurallara uymazsak gelecekle ilgili tehlike sinyalleri var.” şeklinde konuştu.

KAPATILAN YA DA KARANTİNAYA ALINAN BİR FABRİKA YOK

Başkan Altay, Organize Sanayi Bölgelerinde bazı fabrikaların kapatıldığı, karantinaya alındığı gibi söylentilerinin de gerçeği yansıtmadığını dile getirerek, “Bugüne kadar Konya’da karantinaya alınmış ya da kapatılan bir fabrika yok. Dolayısıyla Konya’da anlatıldığı gibi bir kriz yok. Ama rakamlar bu hızla giderse bir kriz olma ihtimali de var. Onun için lütfen tüm vatandaşlarımızdan sosyal mesafeye uymalarını, maske takmalarını ve hijyene dikkat etmelerini istiyoruz.” dedi.

RESMİ MAKAMLARIN SÖYLEDİKLERİNE İTİBAR EDELİM

Başkan Altay şöyle devam etti: “Tüm kamuoyundan ricamız şudur: Lütfen resmi makamların söylediklerine itibar edelim. Konya’nın sağlık altyapısı tüm Türkiye’de olduğu gibi bu salgınla mücadele edecek yapıya sahip. Ayrıca Şehir Hastanemiz tamamlanmak üzere. İnşallah o da yılsonu itibari ile açılmış olacaktır. Rakamların 4 bin, 5 bin olduğu civarda bile böyle bir sıkıntı yaşamadık. Onun için rakamın bin 500 civarı olduğu durumlarda kaos ortamı oluşturmak, iyi niyetle söylersek cahilliktir, ortalığı velveleye vermektir. Onun için herkes sosyal medyada paylaştıklarını dikkat etmeli.”

KONTROLLÜ NORMALLEŞMEYİ NORMALLEŞME OLARAK ANLAMAK YANLIŞ

Şu an için Konya ile ilgili herhangi bir kısıtlama söz konusu olmadığını belirten Başkan Altay, “Bir durum olduğunda İl Hıfzıssıhha kararları ile sizlere duyururuz. Şunu unutmayalım; salgın devam ediyor. Hala olağanüstü bir dönemdeyiz. Kontrollü normalleşmeyi normalleşme olarak anlamak yanlış. Ekonomimizin bundan en az etkilenmesi için bu vaka sayılarının bir an önce kontrol edilebilir şekilde düşmesi gerekiyor. Herkesin fedakarlık yapması gerekiyor. Eğer süreç böyle yöneltilmezse tekrar sokağa çıkma yasaklarını konuşuyor olacağız. Onun için bu duruma düşmemişi için her bireyin tedbir alması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.