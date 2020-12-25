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25 Aralık 2020 Cuma 02:04 | Son Güncelleme:

Pandemiyle milyarder oldular

Pandemiyle milyarder oldular

Koronavirüs bir yılda yaklaşık 80 milyon kişiye bulaştı, 1 milyon 740 bin kişinin ölümüne neden oldu; küresel ekonomiye 3.4 trilyon dolar zarar verdi.

Salgın ilaç sektöründe 50 kişiyi de 2020’de milyarderler kulübüne dahil etti. Forbes, bu yıl sağlık sektöründe öne çıkan 50 yeni milyarderi açıkladı. Listenin başında 4.2 milyar dolarla BioNTech’in kurucusu Prof. Uğur Şahin var. Onu 4.1 milyarla ABD’li Moderna CEO’su Stéphane Bancel ve Çinli Yuan Linping izliyor. Yeni milyarderlerinin 31’i Çinli, 8’i ABD’li, 4’ü ise Hindistanlı.

<p>AİHM gerekçeli kararında, , Demirtaş'ın tutukluluğu için gerekçelerin yetersiz olduğu belirtildi.

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