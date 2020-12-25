Pandemiyle milyarder oldular

Salgın ilaç sektöründe 50 kişiyi de 2020’de milyarderler kulübüne dahil etti. Forbes, bu yıl sağlık sektöründe öne çıkan 50 yeni milyarderi açıkladı. Listenin başında 4.2 milyar dolarla BioNTech’in kurucusu Prof. Uğur Şahin var. Onu 4.1 milyarla ABD’li Moderna CEO’su Stéphane Bancel ve Çinli Yuan Linping izliyor. Yeni milyarderlerinin 31’i Çinli, 8’i ABD’li, 4’ü ise Hindistanlı.

