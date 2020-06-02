02 Haziran 2020 Salı 04:05 | Son Güncelleme:
Pandemi sürecinde ilk organ nakli
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, pandemi sürecinde ilk organ nakli gerçekleştirildi.
Kardeşinden böbrek nakledilen 44 yaşındaki Ahmet Yılmaz, “Pandemi sürecinde büyük korkularım vardı. Nakil olup olmama konusunda çok tereddüt ediyordum. Hocalarım beni cesaretlendirdi. Hastanenin koronavirüsü tedbirlerini en üst seviyeye çıkardığını gördüm. Ameliyatım çok başarılı geçti” dedi.
Kardeşi Cihat Yılmaz ise, “Bir hayat, bir can kurtardım. 4-5 gün içerisinde iyileşiyoruz. Herhangi bir problemim yok” dedi.