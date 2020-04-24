Pandemi sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? E-devlet 1000 TL sosyal yardım sorgulama ekranı sizlerle…

1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı araştırılmaya devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yürüttüğü pandemi sosyal yardım parasını kimlerin alabileceği ve başvuru şartları merak ediliyor. 1000 TL sosyal yardım 3. faz başvuruları e-devlet sistemi üzerinden alınmaya başlandı. Başvurular pandemi sosyal destek ön başvuru ekranı üzerinden gerçekleştiriliyor. Sosyal yardım ödemeleri ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

E-DEVLET PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI

1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programı’na T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti.

Başvurular e-devlet sistemine girişte vatandaşın önüne çıkan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu ekranından yapılabiliyor. Aynı zamanda arama çubuğu üzerinden de erişilebilir.

1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI

1000 TL sosyal yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşlarımız aşağıda belirtilen kriterlere göre değerlendirileceklerdir:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden “T.C. Kimlik Numarasının” son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL’lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar.