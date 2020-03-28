Pandemi kurulu nedir? Pandemi kurulu kimlerden oluşur?

Pandemi kurulu nedir? Başkan Erdoğan dün akşam koronavirüs tedbirlerine karşı açıklamalarda bulunmuştu. Tüm illerde valiler başkanlığında pandemi kurulunun toplanması gerektiğini belirtti. Açıklamaların ardından vatandaşlar pandemi kurulu hakkında yoğun olarak araştırma yapmaya başladı. Pandemi kurulu kimlerden oluşur? sorununun yanıtı ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

PANDEMİ KURULU NEDİR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam koronavirüs tedbirleri kapsamında açıklamalarda bulunmuştu. Başkan Erdoğan'ın "Tüm illerimizde valilerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak gerektiğinde ilave tedbirler kararlaştıracaktır." şeklinde konuşmuştu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat ile bugün saat 09.00 İtibariyle tüm illerde, koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla, il idare kurulları ve pandemi kurullarının toplanacağı açıklandı.

PANDEMİ KURULU KİMLERDEN OLUŞUR?



Pandemi kurulu toplantısı, 30 büyükşehir başta olmak üzere sosyal izolasyon ile iller bazında sosyal mesafeyi en üst seviyeye taşıyacak her türlü ilave tedbir karara bağlanarak valiler önderliğinde gerçekleştirilecek.

Valilerce, illerin özel durumları göz önünde bulundurularak, il pandemi kurulu tarafından alınacak ilave tedbirler gerekli koordinasyonun sağlanması için başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları ile ivedilikle paylaşılacağı ve söz konusu toplantıların ilerleyen günlerde tekrarlanacağı aktarıldı.