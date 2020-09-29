'Pandemi iyi yönetildi, tatilin gözdesi olduk'

Dünya salgınla boğuşurken, turizm sektörü 2020’yi başlamadan kapattı. Ancak pandemi sürecini iyi yöneten Türkiye, krizi fırsata çevirerek güvenli tatilin adresi oldu, sektörü ayakta tutmayı başardı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Otelciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, Türk turizminin içinde bulunduğu durumu AKŞAM’a değerlendirdi:

SÜREÇ BOL TURİST GETİRDİ



“Bu yıldan beklentimiz çoktu. Ancak salgınla birlikte ülkelerarası sınırlar kapatılınca, iyimser hava karamsarlığa dönüştü. Tam, ‘2020 için her şey bitti’ denilirken, salgınla mücadelenin iyi yönetilip, normalleşme adımlarının doğru atılması sonucu önce iç pazar, ağustosla birlikte de dış pazardan gelen tatilcilerle sezon hareketlendi. Eylül sonunda otellerin doluluk oranında sezonun en yüksek rakamlarına ulaştık. Gelen talepler yoğunluğun kasım sonuna kadar uzayacağının göstergesi. Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkeler arasında bulunan Almanya, Rusya Federasyonu, İngiltere ve Ukrayna hükümetlerinin uyguladıkları seyahat politikaları da sezonu hareketlendirdi. İngiltere’nin en başından bu yana Türkiye’yi güvenli hatta göstermesi, Rusların güvenmesi, Almanya’nın seyahat uyarısının İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya için geçerli olmadığını duyurması, İspanya, Fransa, Hırvatistan ile Yunanistan gibi önemli rakiplerimizin Büyük Britanya ülkeleri tarafından karantinaya alınması, ülke turizmi açısından çok olumlu sonuçlar doğurdu.”

DÜNYA DEVLERİ AYAKTA KALDI



“Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki; Türkiye’nin güvenli turizmi, dünya devi tur operatörlerini ayakta tuttu. Biz olmasaydık, uçakları yerde kalırdı.”

MARMARİS DÜNYANIN EN ŞANSLI MERKEZİ



Bülbüloğlu, Türk turizmindeki olumlu gelişmelerin, Güney Ege’yi, en çok da uzun yıllardır İngilizlerin gözdesi olan Marmaris’i hareketlendirdiğini belirterek şunları söyledi: “Marmaris’teki konaklama tesislerinin şu andaki ortalama doluluk oranı yüzde 80’lerde. Bazı tesislerde bu oran yüzde 90’a ulaştı, hatta aştı. İngiltere hükümetinin büyükelçilik aracılığıyla yakından takip ettiği güzel ilçemiz, tartışmasız dünyanın en şanslı tatil merkezi. Kaldı ki, turizm dünyası da bunun farkında. Başta İngilizler olmak üzere bir çok tur operatörü firma uçaklarını bölgeye yönlendirdi, ek seferler koydu.”

TÜM İLÇE SEFERBER



Bülbüloğlu, tüm ilçe halkının ve yöneticilerinin, devletin salgın için aldığı önlemleri titizlikle uygulamasının, Marmaris’i dünya markası haline getirdiğini belirtti.