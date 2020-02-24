Pamukkale'ye giriş 80 TL oldu! Denizlililer zamma tepkili...

Denizlililer karara tepki göstererek, 60 TL iken gidip gezemedikleri Pamukkale’ye artık hiç gidemeyeceklerini savundular. Mete Aydın isimli vatandaş, “Turizmde fiyatlar iyice artıyor. Öğrenciler için hiç iyi bir durum değil bu. Gezmeye kalksak gezemiyoruz” dedi. Büşra Kasap ise “Gerçekten ciddi bir zam var şuanda. Ben 2 yıldır burada öğrenciyim, tarihimizi görerek öğrenmek istiyoruz ama bu zamlardan sonra gidebileceğimizi de zaten sanmıyorum” diye konuştu.

(İHA)