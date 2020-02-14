Pakistanlı imamın Başkan Erdoğan'a 'siz kıldırın' ısrarı

Türkiye-Pakistan Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak üzere gittiği Pakistan'da temaslarını sürdüren Başkan Erdoğan, cuma namazını Pakistan Cumhurbaşkanlığı mescidinde kıldı.

Başkan Erdoğan'ın ayağa kalktığını gören imam namazı kıldırmasını teklif etti. Bu jeste gülümseyerek yanıt veren Erdoğan imamdan namazı onun kıldırmasını isteyerek saftaki yerini aldı.