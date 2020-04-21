Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,996
  • 7,5815
  • 375.193
  • 97581.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Pakistan'dan 7 ülkeye 9 milyon tablet klorokin desteği

Pakistan'dan 7 ülkeye 9 milyon tablet klorokin desteği

Pakistan'dan 7 ülkeye 9 milyon tablet klorokin desteği

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Firdevs Aşık Avan, ülkesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılmak üzere 9 milyon tablet klorokini ABD, Suudi Arabistan, İngiltere, Türkiye, İtalya, Kazakistan ve Katar'a yollayacağını duyurdu.

Avan, düzenlediği basın toplantısında, Pakistan'ın 40 milyon tablet klorokine ve kendi ilacını üretecek kadar ham maddeye sahip olduğunu kaydetti.

Pakistan'ın İngiltere'ye 5 milyon, ABD ve Suudi Arabistan'a 1'er milyon. Türkiye ve İtalya'ya 500'er bin, Kazakistan'a 700 bin ve Katar'a 300 bin tablet klorokin yollayacağını ifade eden Avan, "Pakistan ihtiyacı olduğunda kapısını çaldığı ülkelere şimdi ihtiyaçları olduğu dönemde yardım ediyor." ifadelerini kullandı.

Sıtma tedavisinde kullanılan klorokinin Kovid-19 tedavisinde de başarılı sonuçlar verdiği görülmüş, Fransa'da yapılan testlerde, klorokinin virüsü taşıyanların yüzde 91,7'sinin 10 gün içinde iyileşmesini sağladığı ortaya çıkmıştı.


Isparta'da Mada Adası sakinleri Korona'dan izole bir hayat sürdürüyorlar

Isparta'da Mada Adası sakinleri Korona'dan izole bir hayat sürdürüyorlar

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Irak'tan getirilen 366 Türk vatandaşı Diyarbakır ve Batman'da yurtlara yerleştirildi

Ramazandan önce dondurucuya koyulabilecek pratik öneriler