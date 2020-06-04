Pakistan'da töreden kaçıp Türkiye'de hayata başladılar

Çiftin, kaçarak evlendikleri için ailelerinin kendileri için ölüm kararı aldığı ortaya çıktı. Hira Lal, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Töreye göre ailenin istediği kişiyle evlenmek zorundasın. Kaçarsan bunun cezası ölüm. Biz de kaçarak canımızı kurtardık. Bize Türkiye’de çok iyi davrandılar.” Saced Maliki ise eşinin ailesinin kendisini de ölümle tehdit ettiğini belirterek, “Eşimi başkasıyla evlendireceklerdi ve onu çok sevdiğim için birlikte kaçma kararı aldık.