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  3. Pakistan'da töreden kaçıp Türkiye'de hayata başladılar
04 Haziran 2020 Perşembe 03:51 | Son Güncelleme:

Pakistan'da töreden kaçıp Türkiye'de hayata başladılar

Pakistan'da töreden kaçıp Türkiye'de hayata başladılar

Edirne'den yasadışı yollarla geçtikleri Yunanistan'da, güvenlik güçlerine yakalanıp, zorla geri gönderilen Pakistanlı Hira Lal (22) ile eşi Saced Mahliki (30) ve 6 aylık çocuklarına Türkiye sahip çıktı.

Çiftin, kaçarak evlendikleri için ailelerinin kendileri için ölüm kararı aldığı ortaya çıktı. Hira Lal, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Töreye göre ailenin istediği kişiyle evlenmek zorundasın. Kaçarsan bunun cezası ölüm. Biz de kaçarak canımızı kurtardık. Bize Türkiye’de çok iyi davrandılar.” Saced Maliki ise eşinin ailesinin kendisini de ölümle tehdit ettiğini belirterek, “Eşimi başkasıyla evlendireceklerdi ve onu çok sevdiğim için birlikte kaçma kararı aldık.

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