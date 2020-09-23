Pakistan Başbakanı Han, BM'de Keşmir'deki durumu gündeme getiren Başkan Erdoğan'a teşekkür etti

Pakistan Başbakanı İmran Han, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitaben yaptığı konuşmada, Keşmir'deki durumu gündeme getiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha teşekkür etti.

"SESİNİ BİR KEZ DAHA YÜKSELTTİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Pakistan Başbakanı Han'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek şu açıklamayı yaptı:

"Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitaben yaptığı konuşmada Keşmir halkının haklarını desteklemek için sesini bir kez daha yükselttiği için çok takdir ediyorum. Türkiye'nin sarsılmaz desteği, Keşmirlilerin meşru kendi kaderini tayin için mücadelelerinde bir güç kaynağı olmaya devam ediyor."

"TÜRKİYE, TARAFLARI BİR ARAYA GETİRMEK İÇİN ETKİN BİR ROL OYNAYABLİR"

Hindistan ile Pakistan arasındaki ikili görüşmelerin uzun yıllardır yapıldığını aktaran Fai, ancak bunlardan bir sonuç alınmadığını söyleyerek şu açıklamayı yaptı:

"Hem Hindistan hem de Pakistan ile çok iyi ilişkileri bulunan Türkiye, tarafları bir araya getirmek için etkin bir rol oynayabilir."