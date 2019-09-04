PAEM 2019 alımı ne zaman yapılacak? Komiser yardımcılığı alımı şartları nelerdir?

PAEM 2019 alımı ne zaman yapılacak? sorusu başvuru yapmak isteyen adaylar tarafından merak ediliyor. Emniyet teşkilatına kazandırılmak üzere, Polis Amirleri Eğitim Merkezine 2 bin komiser yardımcısı ile Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 500 özel harekat branşında polis adayı alımı yapılacağı duyuruldu. Alımlara ilişkin diğer esaslar daha sonra Polis Akademisi Başkanlığının "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.PAEM 2019 alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde..

PAEM 2019 ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

PAEM 2019 alımı tarihleri ve başvuru şartları henüz belli olmadı.PAEM komiser yardımcısı alımı başvuru şartlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin diğer esaslar 14/07/2019 tarihinde yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucu sonrası Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek. Açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak.

PAEM ( Polis Amirleri Eğitim Merkezi) NEDİR?

Paem kavramı ilk olarak 2015 yılında ortaya çıktı. Polis Akademisinin 2015 yılı başlarında kapatılmasının ardından Polis Akademisindeki öğrenciler yerine Lisans Mezunu komiser yardımcısı adayı alımı yapılmaya başlanılmıştır. Polis amirleri eğitim merkezine alımlar 2 yol ile yapılmaktadır. Bunlar emniyet mensubu polis memurları arasından yapılan alım ile sivil yani emniyet mensubu olmayanlar arasından yapılan alımdır. Alımlar sonucunda eğitimleri başarıyla bitiren adaylar emniyet teşkilatına komiser yardımcısı olarak atanırlar.