Özlenen kar kapıya dayandı

Yurdun büyük kısmında hava sıcaklıkları düşüşe geçerken kar ve yağmur yağışı da etkili olmaya başladı. Mevsimin başlangıcından beri İstanbul’da beklenen kar yağışı kentin batısından giriş yaptı. Silivri’nin iç kesimlerini beyaza bürüdü. Çatalca’da da benzer görüntüler oluştu. Belediye ekipleri küreme araçlarıyla yollarda kar temizleyip tuz attı.

BUZLANMAYA DİKKAT

Tahmin sistemleri İstanbul’a kar yağma ihtimalini %85 olarak yayımladı. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nde görevli hava tahmin uzmanı Bayram Doğan, bugün ve perşembe günü İstanbul genelinde karla karışık yağmur beklendiğini açıkladı. Doğan, “Kar, cuma gününden itibaren İstanbul’u terk ediyor. Çarşamba günü özellikle yerin ıslak olmasından dolayı sıcaklıkların sıfırın atına düşmesi nedeniyle buzlanma ve don olayları olabilir” diyerek özellikle araç sürücülerine uyarıda bulundu.

BARAJLARIN YARISI DOLDU

İstanbul’da baraj doluluk oranları yüzde 33’lere kadar gerilemişti. Son bir haftada etkili olan yağışlar neticesinde barjlardaki su yüzde 53 seviyesine ulaştı.

(AA-İHA)