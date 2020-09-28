‘Özgecan gibi ölmek istemiyorum, yardım edin'

14 yaşında trafik kazası geçirdi, yüzde 90 engelli kaldı. Mersin’de yaşayan Buse A. Kütahya’da fizik tedavi için gittiği hastanede fizyoterapi teknikeri Ş.F.A. ile tanıştı. Bir süre sonra evlenen Buse A.’nın kabus dolu günleri 28 Nisan 2019’da başladı. O günden bu güne kadar eşinin şiddetine maruz kaldığını belirten genç kadın “Özgecan gibi olmak istemiyorum” diyerek şöyle konuştu: “Balayımızın ilk günü bana şiddet uyguladı. Orada uyuşturucu aramaya başlamıştı, ‘yapma’ dediğim için beni havuza atıp vurmaya kalktı. Hamileyken de beni darp etti, yerlerde sürükledi. Düşük tehlikesi nedeniyle bir hafta hastanede yattım. Ailesi her zaman ‘değişir, sen alttan al’ diyerek beni susturdu. Kütahya’dan 1 ay önce Mersin’e taşındık. ‘Belki düzelir’ dedim.”

BOŞANMA DAVASI AÇTIM



“En son cumartesi gecesi çocuğumun beşiğine tekme attı, bana yumrukla saldırdı. Balkona gidip çocuğumuzu 12. kattan aşağıya sarkıttı. İlk onu polise şikayet ettiğimde silahla tehdit etti. Şimdi boşanma davası açtım, uzaklaştırma kararı aldım. Ama yine tehdit ediyor, ‘Öldürmeden hapse girmem diyor’, bana yardım edin.”