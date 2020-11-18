Özel okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman? Özel okullar kapandı mı?

Özel okullar ile ilgili son dakika duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı. Ülkemizdeki artan koronavirüs vaka sayıları nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı. Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen toplantı sonrası yeni tedbirler alındı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı gibi karaların alındığı toplantıda öğrencileri ilgilendiren kararlar alındı. Peki, Yüz yüze eğitim ne zaman?



ÖZEL OKULLAR KAPANDI MI?

Kabine Toplantısı sonrası konuşan Başkan Erdoğan: “Ara tatilde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.” ifadelerine yer verdi. Milli Eğitim Bakanlığı, "Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "Resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir. Uzaktan eğitim sürecine ilişkin detaylı bilgilendirme ayrıca yapılacaktır." denildi.