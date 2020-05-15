Özel harekat polislerine, sanal ortamda eğitim

Dünyada sadece 3 ülkenin kullandığı sistemde, uçak kaçırma ile metro ve rafineri baskınları gibi değişik senaryolar kullanılabiliyor.

Özel Harekat Başkanlığı'nca kurulan ve dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ziyaret ettiği SATEM'in kapıları, basın mensuplarına açıldı. Yaklaşık 500 metrekarelik kapalı alanda kurulan eğitim merkezinde polis ekipleri, sanal eğitime tabi tutuluyor. Bu eğitimlerde, uçak kaçırmadan metro ve rafineri baskınlarına kadar değişik senaryolar kullanılabiliyor.

'SADECE 3 ÜLKEDE KULLANILIYOR'

Alandaki sistem ve teknoloji hakkında bilgiler veren komiser Hulusi Demir, "Biz personele burada gerçek hayatta gerçekleştirilmesi mümkün olmayan operasyonların eğitimini veriyoruz. Kendi modellediğimiz binalarda kendi yaptığımız yazılımlarla personelimiz operasyon yapıyor. Örnek verecek olursak bu bir rehine operasyonu veya standart bir bina operasyonu da olabilir. Kullandığımız sistem sinema sektörünün de kullandığı ve gelişmiş ülkelerde bulunan bir teknolojidir. Bizimle beraber sadece 3 ülkede kullanılıyor. Özel Harekat olarak eğitimlerimizde belirlediğimiz temel amaç şudur; Personelin hareketli olması aynı zamanda hedeften aksiyon alabilmemizdir. Biz burada bunu sağlıyoruz ve başardık" dedi.

Öte yandan sanal ortamda senaryo gereği bir apartmana operasyon düzenleyen ekipler, içerideki teröristler ile çatışmaya girerek, tek tek etkisiz hale getirdi.