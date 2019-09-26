Özel bölmede besleniyor... Lüks otomobil fiyatına Sivas Kangal

Altınyayla ilçesinde bulunan köpek çiftliğinde yetiştirilen 10 aylık ‘Mega’ isimli Kangal köpeği lüks bir otomobil fiyatıyla neredeyse aynı fiyatta. Safkan Kangal köpeği olan ve yaşına göre oldukça fazla gelişen ‘Mega’ sahibi Ümit Taşdelen tarafından yaklaşık 250-300 bin lira değer biçiliyor. Lüks bir otomobil fiyatıyla aynı eş değerde olan Mega, özel bir bölmede yetiştiriliyor. Kangal köpeği yetiştiricisi Ümit Taşdelen, Rus bir iş adamı tarafından Mega adlı bu köpeğe 150 bin lira verildiğini ama satmadığını söyledi.

ÖZEL BÖLMEDE BESLENİYOR



Kangal köpeği yetiştiricisi Ümit Taşdelen, Mega adlı köpeğini özel bir bölmede yetiştirdiğini ifade ederek, “Bu köpek Rusyalı bir iş adamından 150 bin lira görmektedir. Bize göre değeri 250-300 bin liradır. Diğer köpeklerden ayırt edici özelliği ise renk tonunun siyah olması, kafası boyanmış gibi olması. 10 aylık olmasına rağmen iri bir cüsseye sahiptir. Özel bir üretimdir, güzel bakılmıştır. Değerini de görüyoruz. Bu köpeğe kaliteli mamalarla baktık. Yani yemedik yedirdik diyelim” dedi.

LÜKS OTOMOBİL DEĞERİNDE



Taşdelen, bu köpeğin lüks bir otomobil fiyatıyla aynı eş değerde olduğunu söyleyerek, “Bu köpeğin yeri ayrıdır. Bir kafesin içinde bir kafes daha vardır. Köpeğimiz özel olunca da özel yerde besleniyor. Gezme alanı gibi her şeyi anatomik yapısına göre. Bu köpeğimizin değeri oldukça yüksektir. Arabadan arabaya fiyat farkı vardır ama bu köpeğimiz lüks bir arabayla aynı eş değerde bir fiyattadır” diye konuştu.



İHA