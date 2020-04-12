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Özel araçlarda maske zorunluluğu

Özel araçlarda maske zorunluluğu

Ankara'da içerisinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda maske takma zorunluluğu getiriliyor

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Koronavirüsle mücadele kapsamında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, Ankara'da faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (Otobüs, Özel Halk Otobüsleri, Minibüsler, Ankaray, Başkentray, Metro vb.), ile şehirler arası ve ilçeler arası yolcu taşıyan ulaşım araçları, taksiler, her türlü ticari araç, servis araçları ve içerisinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda maske kullanımı zorunlu olacak.

Ankara Valiliği İl Umumi Hızıssıhha Kurulunun kararında ayrıca şunlar kaydedildi;

-Maske kullanmayanların toplu taşıma araçlarına alınmaması, maskesiz olduğu tespit edilen sürücü ve yolculara ayrı ayrı ceza uygulanmasına,

-Toplu taşıma araçlarında “yolcu oturma kapasitesinin” azami yüzde 50’si kadar yolcu alınmasına,

-Seyahat eden veya durakta bekleyen yolcuların sosyal mesafeye uymalarını kolaylaştırmak amacıyla duraklarda ve araçların içerisinde gerekli uyarıların yapılarak ihtiyaç duyulan tedbirlerin alınmasına,

-Bütün toplu taşıma araçlarında ve duraklarda genel hijyen şartları sağlanarak sıvı el dezenfektanı bulundurulmasına,

-Araçlardaki sosyal mesafenin korunması ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi amacıyla ilgili kurumlarca yoğunluğu önleyici tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir. 


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