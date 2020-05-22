Özdil'in kaçak villasıyla ilgili önemli gelişme... Mahkemeden çifte karar!

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in Bodrum Bitez'de muhteşem manzaralı villasında kaçak inşaat çalışması yapıldığı, ruhsata göre 142,5 metrekare ofis olması gereken yapının 310 metrekarelik bir villaya dönüştürüldüğü ortaya çıkmıştı. İmar affından faydalanan Özdil'in 31 Aralık 2017'den sonra bile yapıya kaçak eklentiler yaptığı saptanmıştı.

Olayın patlak vermesi ardından Muğla İl Çevre Müdürlüğü, Hülya Özdil adına verilen yapı kayıt belgesinin iptaline karar verirken Bodrum Belediyesi encümeni de villanın kaçak bölümlerinin yıkılması ile ilgili karar almıştı. Özdil ailesi kaçak bölümleri kendisi yıkmayınca Bodrum Belediyesi ekipleri villanın kapısına dayanmıştı.

Karar 13 Mayıs günü saat 09:00 sıralarında uygulamaya konulduğu sırada Hülya Özdil'in avukatı Muğla İdare Mahkemesi'ne başvurarak yıkım hakkında işlemi uygulayan idare savunma verinceye kadar 'yürütmeyi durdurma' kararı almıştı.

MAHKEMEDEN ÇİFTE RET

Sabah Gazetesi'nden Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre, Bugün Özdil ailesinin kaçak yapılı villası ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yıkım kararını veren Bodrum Belediyesi ve yapı kayıt belgesini iptal eden Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün savunmalarının mahkemeye ulaşması üzerine Muğla 1. İdare Mahkemesi'nden çifte karar çıktı.

YIKIM ÖNÜNDE ENGEL KALMADI

Mahkeme, Bodrum Belediyesi encümeninin villanın kaçak bölümlerinin yıkımı ile ilgili kararını yürütmesinin durdurulması talebini 'hukuka uygun olduğu' gerekçesiyle reddetti. Daha önce idarenin savunma vermesi için işlemi geçici olarak durduran mahkemenin yürütmeyi durdurma ile ilgili son karar 'ret' yönünde oldu. Böylece Yılmaz Özdil'in villasının kaçak bölümlerinin yıkılmasının önünde hiçbir engel kalmadı.

Söz konusu kararda, ilgili kanunda belirtilen idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartların oluşmadığı anlaşıldığından yürütmenin durdurulması isteminin reddine oy birliği ile karar verildiği belirtildi.