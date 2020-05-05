Özdil villaya 168 metrekarelik kaçak inşaat yapmış

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından villada İmar Barışı’ndan sonra yapılan kaçak inşaatla ilgili soruşturma tamamlandı. Özdil’in villasının birçok bölümünde imara aykırı eklentiler yapıldığı, 142,5 metrekare olan yapının, kaçak eklentilerle 310 metrekareye çıkarıldığı tespit edildi. Villanın bulunduğu bölgenin uydu fotoğraflarından, Özdil’in villasına yapılan teras ve müştemilatın İmar Barışı sonrasında kaçak olarak yapıldığını belirleyen ekipler dün villaya giderek inceleme yaptı.