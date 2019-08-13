Öz annesi işkence ettiği oğlunu Van Gölü'ne attı 

Samsun’da yaşayan Emrah A., oğlu Ömer Yusuf A.’yı, yasal görme hakkını kullanması için ayrıldığı ilkokul öğretmeni eşi Ayla K.’ya teslim etti. Birkaç gün sonra çocuğunun Van Gölü kıyısında bir aile tarafından bulunup, polise götürüldüğünü öğrendi. Çocuğunu teslim alan baba, oğlundan annesinin ve sevgilisinin kendisine işkence yaptığını öğrenince önce polise başvurdu, ardından da savcılığa giderek şikayetçi oldu.

Elini matkapla deldi

Emrah A., şikayetinde öğretmen olan eski eşinin, sevgilisi İnan K. ile birlikte çocuğuna işkence yaptığını, İnan K.’nin oğlunun elini matkapla deldiğini, vücudunu ısırarak yaraladığı öne sürdü.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Emrah A., oğlunun Van Gölü’ne atıldığını, çocuğun yüzme bilmesi sayesinde sudan çıktığını ve kendisini bulan ailenin durumu polisle kendisine haber verdiğini iddia etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonrasında çocuğa işkence yaptığı öne sürülen İnan K. ile anne Ayla K. tutuklandı. Baba Emrah A., “3 yıldır oğlunu görmüyor. Mahkeme görme hakkı verdiği için, çocuğumu annesine vermek zorunda kaldım. Çocuğumun vücudu paramparça. En son Van Gölü’ne atmışlar. Çocuğuma yapmadıkları kalmamış, buna rağmen savcılık ve jandarmada özellikle konuyu kapatıyorlar” dedi.