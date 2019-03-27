31 Mart Yerel seçim oy pusulası örneği! 2019 yerel seçimlerde oy pusulası nasıl?

Oy pusulasının nasıl olacağı araştırılıyor. 31 Mart yerel seçimler oy pusulası örneği merak ediliyor. Vatandaşlar nasıl oy kullanılacağını öğrenmek istiyorlar. Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde kullanılmak üzere basılan oy pusulaları ve şeffaf sandıkların görüntüleri yayınlandı. İşlem sırasında filigranlı sarı renkteki zarflar kullanılacak. Büyükşehirde yaşayan seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacaklar. Her oy pusulası farklı renkte olacak. Haberimiz içerisinden merak edilen tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

OY PUSULASI NASIL OLACAK?

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde kullanılmak üzere basılan oy pusulaları ve şeffaf sandıkların görüntüleri basınla paylaşıldı. Buna göre, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde YSK tarafından basılan, "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranlı sarı renkteki zarflar kullanılacak.

Birleşik oy pusulasında, daha önce çekilen kuraya göre sırayla siyasi partilerin adaylarının isimleri, parti adları ile partilerin amblemleri yer alıyor. Pusulanın sonunda bağımsız adayların isimleri bulunuyor.

Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için kullanılacak oy pusulası "beyaz", büyükşehir olmayan illerde "turuncu", ilçe belediyesi için hazırlanan oy pusulası "mavi", belediye meclis üyeliği için kullanılacak oy pusulası ise "sarı" renkte olacak. Seçmenler, "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullanacak. Oy pusulalarının üzerine mühür dışında yazı yazılmayacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak. Zarflar, şeffaf sandıklara atılacak.

KAÇ TANE OY PUSULASI OLACAK?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

HANGİ PARTİ KAÇINCI SIRADA OLACAK?

Siyasi partilerin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde kullanılacak birleşik oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi.

1. Saadet Partisi

2. Bağımsız Türkiye Partisi

3. Türkiye Komünist Partisi

4. Vatan Partisi

5. Büyük Birlik Partisi

6. Hür Dava Partisi

7. Cumhuriyet Halk Partisi

8. Adalet ve Kalkınma Partisi

9. Demokrat Parti

10. Milliyetçi Hareket Partisi

11. İyi Parti

12. Halkların Demokratik Partisi

13. Demokratik Sol Parti

NASIL OY KULLANACAĞIM?

Oy kullanırken dikkat etmeniz gerekenleri sizler için derledik.

KİMLİK BELGESİ YANINIZDA OLMALI

Oy verme günü yanınıza TC. Kimilik Numaralı; TC. Kimlik Kartı (TCKK), nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı v.b. resimli ve resmi nitelikli belgeyi almayı unutmayınız.

OY PUSULASINI ALIP KABİNE GEÇMELİSİNİZ

Birleşik oy pusulalarını zarf ve “EVET” mührünü alıp kapalı bölüme geçin.

MÜHRÜ DİKKATLİ BASIN

Birleşik oy pusulalarında tercih ettiğiniz bölüme mührü basın, birleşik oy pusulalarını zarfa koyarak zarfı kapatın.

OYUNUZU SANDIĞA SİZ ATIN

Oy zarfını sandığa atın.

İMZA ATMAYI UNUTMAYIN

Sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.