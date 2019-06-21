İstanbul seçmeni 23 Haziran Pazar günü yeniden sandık başına gidiyor. 23 Haziran günü oy kullanacak olan vatandaşlar "Oy pusulası 2019 nasıl olacak? 23 Haziran’da nasıl oy kullanacağız?" diye araştırmalara başladı. İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 124 sandıkta 23 Haziran Pazar günü yeniden oy verecek. Oy verme işlemi pazar günü saat 08:00’de başlayıp 17:00’da sona erecek. Oy verme saati bittiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak. . Peki, 23 Haziran oy pusulası nasıl olacak? haberimizde yer alıyor..

OY PUSULASI 2019 NASIL OLACAK?

İstanbul'da yeniden yapılacak seçimde, 31 Mart'ta kullanılan oy pusulaları baz alındı. Seçime katılan partilerin yerlerine belirleyen kura çekimi bu kez yapılmadı. Sadece seçimden çekilen partiler pusuladan çıkarıldı.

İstanbul Büyükşehir Başkanlığı için 4 parti ve 17 bağımsız aday yarışacak.

Pusulanın ilk sırasında Saadet partisi, İkinci sırada Vatan Partisi, üçüncü sırada CHP ve dördüncü sırada AK Parti yer alıyor.

17 bağımsız adayın ismi de parti logolarından ayrı bir bölümde 2 sıra halinde dizildi. 31 Mart'taki bağımsız adayların bazıları da 23 Haziran seçimlerine katılmama kararı almıştı.

Yeni oy pusulaları mühürlenerek İstanbul'un 39 ilçesindeki seçim kurullarına gönderildi.

23 HAZİRAN'DA NASIL OY KULLANACAĞIM?

KİMLİK BELGENİZİ UNUTMAYIN

Oy verme günü yanınıza TC. Kimlik Numaralı; TC. Kimlik Kartı (TCKK), nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı v.b. resimli ve resmi nitelikli belgeyi almayı unutmayın.

OY PUSULANIZI ALI KABİNE GİDİN

Birleşik oy pusulalarını zarf ve “EVET” mührünü alıp kapalı bölüme geçin.

OYUNUZU KULLANIP ZARFI KAPATIN

Oy pusulalarında tercih ettiğiniz bölüme mührü basın, birleşik oy pusulalarını zarfa koyarak zarfı kapatın.

SANDIĞA GİDİN

Oy zarfını sandığa atın

İMZANIZI MUTLAKA ATIN

Sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.Kimlik Belgenizi Unutmayın

Oy verme günü yanınıza TC. Kimlik Numaralı; TC. Kimlik Kartı (TCKK), nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı v.b. resimli ve resmi nitelikli belgeyi almayı unutmayın.

23 HAZİRAN'DA KİMLER OY KULLANACAK?

31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaDAN bu seçimlerde de kullanılacak.

31 Mart'taki yerel seçimlerde 'oy kullanamaz' şerhi yazılan kişi sayısı ise 23 bin 165 iken 23 Haziran seçimleri için bu sayı 68 bin 17'ye yükseldi.

Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için 23 Haziran'da 18 yaşını dolduranlar oy kullanamayacak.