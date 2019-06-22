Oy kullanma saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte 23 Haziran 2019 oy kullanma saatleri

31 Mart seçimlerinin sonuçlarının iptali ardından İstanbul halkı yarın bir kez daha sandık başına gidiyor. Oy kullanacak olan vatandaşlar "Oy kullanma saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 23 Haziran 2019 oy kullanma saatleri nasıl? diye merak etmeye başladı.Tekrarlanan seçimlerde, 31 Mart'takinden farklı olarak seçmene tek oy pusulası sunulacak. AK Parti, CHP, Saadet Partisi ve Vatan Partisi olmak üzere 4 parti ve 17 bağımsız adayın yarıştığı seçimlerin oy pusulası için bir önceki seçimlerdeki sıralama kullanıldı, yarıştan çekilen adaylar çıkarıldı. Adaylar 22 Haziran TSİ 18.00'de seçim kampanyalarını bitirecek. 23 Haziran oy kullanma saatleri ve oy kullanma işlemlerine ait bilgileri haberimizden okuyabilirsiniz..

23 HAZİRAN OY KULLANMA SAATLERİ

İstanbul'da 10 milyon 560 bin 963 seçmen yarın yeniden sandık başına gidecek. Oy verme işlemi yarın saat 08.00'de başlayıp 17.00'de sona erecek. Oy verme saati bittiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

KİMLER OY KULLANABİLECEK?

31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak.

31 Mart'taki yerel seçimlerde 'oy kullanamaz' şerhi yazılan kişi sayısı ise 23 bin 165 iken 23 Haziran seçimleri için bu sayı 68 bin 17'ye yükseldi.

Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için 23 Haziran'da 18 yaşını dolduranlar oy kullanamayacak.

OY KULLANIRKEN GEREKEN BELGELER NELERDİR?

Sandık başına gelen seçmen; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden birini başkana verir ve seçmen sıra numarasını söyler. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamaz. (298/87, 91).

Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri seçmenin kimliğinin tespitinde geçerli değildir (298/87).

Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmî bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kâğıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şarttır.

Ceza infaz kurumlarında tutuklu ya da taksirli suçlardan hükümlü bulunan seçmenlerden yukarıda sayılan kimlik belgeleri bulunmayanlar için, cezaevi idaresince verilmiş belge, kimlik belgesi yerine geçer (298/87).