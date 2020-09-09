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  3. Oxford Üniversitesi'ndeki koronavirüs aşısı 'AZD1222'nin çalışmaları istenmeyen etki nedeniyle durduruldu
09 Eylül 2020 Çarşamba 10:20 | Son Güncelleme:

Oxford Üniversitesi'ndeki koronavirüs aşısı 'AZD1222'nin çalışmaları istenmeyen etki nedeniyle durduruldu

Oxford Üniversitesi'ndeki koronavirüs aşısı 'AZD1222'nin çalışmaları istenmeyen etki nedeniyle durduruldu
DHA

Koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmaları Oxford Üniversitesi'nde yürütülürken Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara bir son dakika açıklamasında bulundu. Ateş Kara, Oxford Üniversitesi'ndeki AZD1222 adlı koronavirüs aşısının çalışmalarının istenmeyen etki görülmesi nedeniyle durdurulduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Oxford Üniversitesi'nde devam eden AZD1222 adlı koronavirüs aşı çalışmasının görülen istenmeyen etki nedeniyle şimdilik durdurulduğunu belirtti.

Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, İngiltere'de Oxford Üniversitesi Jenner Enstitüsü ile Oxford Aşı Grubu iş birliğinde geliştirilen ve üretim lisansı İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca tarafından satın alınan 'AZD1222' adlı aşıya ilişkin açıklama yaptı. 

Prof. Dr. Kara klinik çalışma döneminde olan 'AZDI1222' aşının görülen istenmeyen etki nedeni ile şimdilik durdurulduğunu belirterek; "Tüm veriler incelendikten sonra istenmeyen etkinin ciddiyeti ve aşı ile mi ilişkili olduğu değerlendirilerek devam kararı verilecek. Özellikle aşı çalışmalarında katılımcı sayısı yüksek olduğu için görülebilecek sorunlar; örneğin aşı olan kişinin kanser tanısı alması aşı uygulandıktan sonra olduğu için aşı ile ilgisi olmasa dahi araştırılarak netleştirilir ve çalışma öyle devam eder" dedi.

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