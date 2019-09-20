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  3. Oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine tehdit iddiası

Oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine tehdit iddiası

Oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine tehdit iddiası

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinden Remziye Akkoyun'u tehdit ettiği ileri sürülen şüpheli güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu gözaltına alındı.

Dağa kaçırılan oğlu Azat Akkoyun için oturma eylemini sürdüren anne Remziye Akkoyun'un eşiyle gittiği Dicle Üniversitesi Hastanelerinden çıkışta bir kişi tarafından tehdit edildiğini belirtmesi üzerine Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce tahkikat başlatıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi neticesinde Akkoyun'u tehdit ettiği öne sürülen M.N.G (68) Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri devam eden şüpheli hakkında yapılan detaylı araştırmalarda; söz konusu şahsın, HDP tarafından organize edilen ve PKK/KCK terör örgütü propagandasına dönüşen basın açıklamalarına katılım sağladığı tespit edildi (AA)

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