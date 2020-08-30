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  3. Otomotivde ÖTV değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı
30 Ağustos 2020 Pazar 01:50 | Son Güncelleme:

Otomotivde ÖTV değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Otomotivde ÖTV değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Otomobilde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) değişikliği içeren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Motor silindir hacmi 1600 santimetre küpü geçmeyen araçlarda ÖTV matrahı 85 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 45, 130 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 50 oldu.

Otomotiv sektöründe Özel Tüketim Vergisine (ÖTV) ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Motor silindir hacmi 1600 santimetre küpü geçmeyen araçlarda ÖTV matrahı 85 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 45, 130 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 50, ÖTV matrahı 130 bin TL'yi aşanlar yüzde ise yüzde 80 oldu.

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 santimetre küpü geçmeyen araçların ÖTV matrahı 85 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 45, ÖTV matrahı 135 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 50, ÖTV matrahı 170 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 130 oldu.

Otomotivde ÖTV değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı
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